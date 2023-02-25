مستلهما بغاندي.. إيهود باراك يدعو للعصيان المدني في إسرائيل

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، خلال مظاهرة في تل أبيب إلى العصيان المدني، مستذكرا تجربة غاندي في الهند، ومارتن لوثر كينغ في الولايات المتحدة.

وقال باراك: "إذا مرت هذه القوانين الديكتاتورية، فسنضطر إلى السير في طريق العصيان المدني اللاعنفي كما في تجربة غاندي في الهند قبل 80 سنة، ومارتن لوثر كينغ في الولايات المتحدة قبل 60 سنة".

إقرأ المزيد

وأضاف باراك: "العصيان المدني السلمي ليس عصيانا، إنه حق وواجب على كل مواطن".

وأشار إلى أن "الدعوة إلى العصيان المدني هي دعوة للجميع لاتخاذ إجراءات حتى لا يجدوا أنفسهم يتعاونون أو يدعمون الإجراءات الحكومية التي تتعارض مع ضميرهم".

وكان عشرات آلاف الإسرائيليين تظاهروا رفضا لخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإصلاح منظومة القضاء.

المصدر: RT