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مراسلة RT: احتجاجات حاشدة في إسرائيل على خطط حكومية لإصلاح النظام القضائي (صور + فيديو)

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مراسلة RT: احتجاجات حاشدة في إسرائيل على خطط حكومية لإصلاح النظام القضائي (صور + فيديو)
Globallookpress
احتجاجات حاشدة في إسرائيل على خطط حكومية لإصلاح النظام القضائي
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قالت مراسلة RT مساء يوم السبت إن عددا من المدن الإسرائيلية شهد احتجاجات حاشدة، مشيرة إلى أن عدد المتظاهرين تجاوز الـ 120 ألف متظاهرا.

وأكدت المراسلة أن كبرى التظاهرات شهدتها تل أبيب وهرتسيليا وحيفا والقدس.

وأفادت وكالة "أ ب" بأن عشرات الآلاف من الإسرائيليين احتجوا السبت على خطط حكومتهم اليمينية المتطرفة لإصلاح منظومة القضاء، وذلك بعد 3 أيام من موافقة البرلمان على مشروع قانون من شأنه أن يمكن المشرعين من إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.

وحمل المتظاهرون مصابيح مضيئة وملصقات تحمل رسائل مختلفة مناهضة للإصلاح القضائي.

وكتبت على إحدى اللافتات عبارة "لا دستور، لا ديمقراطية"، فيما وقف بعض المتظاهرين خلف لافتة كتبت عليها عبارة "لا يجب أن تمر" في إشارة للإصلاحات، و"سوف نتجاوزه" في إشارة إلى التصويت.

مراسلة RT: احتجاجات حاشدة في إسرائيل على خطط حكومية لإصلاح النظام القضائي (صور + فيديو)

وكانت الموافقة على مشروع قانون "تجاوز المحكمة العليا" في تصويت أولي بالكنيست أحدث خطوة من جانب الائتلاف الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو نحو تحقيق الإصلاح القضائي الذي يتقدم على الرغم من الدعوات إلى الحوار والإجماع من قبل اليهود الأمريكيين والرئيس الإسرائيلي، وكذلك الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة.

وفضلا عن إضعاف أعلى محكمة في إسرائيل، يقول المحتجون إن التغييرات المقترحة تهدد القيم الديمقراطية لإسرائيل وتركز السلطة في أيدي الائتلاف الحاكم بالكنيست.

ويعتقد نتنياهو وائتلافه الحاكم أن المحكمة تتمتع بسلطة مطلقة منذ سنوات.

وعلى مدار ثمانية أسابيع، اكتسبت الاحتجاجات الأسبوعية زخما، إذ انضمت إليها قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي والشركات.

المصدر: RT + أ ب

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