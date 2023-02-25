مراسلة RT: احتجاجات حاشدة في إسرائيل على خطط حكومية لإصلاح النظام القضائي (صور + فيديو)

قالت مراسلة RT مساء يوم السبت إن عددا من المدن الإسرائيلية شهد احتجاجات حاشدة، مشيرة إلى أن عدد المتظاهرين تجاوز الـ 120 ألف متظاهرا.

وأكدت المراسلة أن كبرى التظاهرات شهدتها تل أبيب وهرتسيليا وحيفا والقدس.

وأفادت وكالة "أ ب" بأن عشرات الآلاف من الإسرائيليين احتجوا السبت على خطط حكومتهم اليمينية المتطرفة لإصلاح منظومة القضاء، وذلك بعد 3 أيام من موافقة البرلمان على مشروع قانون من شأنه أن يمكن المشرعين من إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.

وحمل المتظاهرون مصابيح مضيئة وملصقات تحمل رسائل مختلفة مناهضة للإصلاح القضائي.

وكتبت على إحدى اللافتات عبارة "لا دستور، لا ديمقراطية"، فيما وقف بعض المتظاهرين خلف لافتة كتبت عليها عبارة "لا يجب أن تمر" في إشارة للإصلاحات، و"سوف نتجاوزه" في إشارة إلى التصويت.

المتظاهرين في تل أبيب يقتحمون الحواجز المقامة على مداخل طريق ايالون السريع pic.twitter.com/A048YcGh89 — גאלב סאמי / galeb (@galebsami) February 25, 2023

صور| عشرات الآلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة "#نتنياهو". pic.twitter.com/oRuzq7UyKL — وكالة سند للأنباء - Snd News Agency (@snadps) February 25, 2023

رفع لافتة في احتجاجات تل ابيب مساء اليوم السبت تظهر فيها وجه الرئيس الوزراء نتياهو مع الرؤساء الدول المستبدين حسب وصف الصحافة العبرية كُتب عليها "من دولة ناشئة إلى أمة منغلقة" باللغة الإنجليزية على اللافتة.#ضدخطةالتغييرات_في_الجهازالقضائي#تل_ابيب#اسرائيلpic.twitter.com/eUCEBsQXxv — jeries Bassierجريس بصير (@JeriesBassier) February 25, 2023

إعلام العدو



الألاف يقتحمون الحواجز و يقطعون طريق ايالون في تل ابيب pic.twitter.com/CFD5fTFHTn — يونس الزعتري #عين_على_العدو (@YounesZaatari) February 25, 2023

🎥 القناة 12 العبرية: "عشرات الآلاف من المستوطنين خرجوا الليلة وللأسبوع الثامن على التوالي للتظاهر ضد حكومة نتنياهو في عدة مدن منها تل أبيب والقدس وحيفا وغيرها" pic.twitter.com/l6Ji0Em8YS — أحرار برس (@PsAhrar) February 25, 2023

المتظاهرين في تل أبيب يقتحمون الحواجز المقامة على مداخل طريق ايالون السريع pic.twitter.com/Pl2wXvS83A — גאלב סאמי / galeb (@galebsami) February 25, 2023

وكانت الموافقة على مشروع قانون "تجاوز المحكمة العليا" في تصويت أولي بالكنيست أحدث خطوة من جانب الائتلاف الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو نحو تحقيق الإصلاح القضائي الذي يتقدم على الرغم من الدعوات إلى الحوار والإجماع من قبل اليهود الأمريكيين والرئيس الإسرائيلي، وكذلك الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة.

وفضلا عن إضعاف أعلى محكمة في إسرائيل، يقول المحتجون إن التغييرات المقترحة تهدد القيم الديمقراطية لإسرائيل وتركز السلطة في أيدي الائتلاف الحاكم بالكنيست.

ويعتقد نتنياهو وائتلافه الحاكم أن المحكمة تتمتع بسلطة مطلقة منذ سنوات.

وعلى مدار ثمانية أسابيع، اكتسبت الاحتجاجات الأسبوعية زخما، إذ انضمت إليها قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي والشركات.

المصدر: RT + أ ب