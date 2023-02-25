حزمة العقوبات الأوروبية الـ10 ضد روسيا شملت 7 شركات إيرانية

شملت عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا، يوم السبت، سبع شركات إيرانية "متورطة في تصدير مصنوعات ذات استخدام مزدوج إلى روسيا"، حسب زعم بروكسل.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانه إن الشركات والمنظمات الإيرانية المشمولة بالعقوبات "تقوم بتصنيع طائرات مسيّرة يستخدمها الجيش الروسي في حرب عدوانية ضد البنى التحتية المدنية".

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والجهات الإيرانية المشمولة بالعقوبات هي شركة تصميم وتصنيع محركات الطائرات (داما)، والقوة الجوية التابعة للحرس الثوري، ومنظمة "الجهاد" للبحوث والاكتفاء الذاتي في الحرس الثوري الإيرني (IRGC SSJO)، وشركة Oje Parvaz Mado Nafar (Mado)، وشركة "بارافار بارس"، وشركة "القدس" لصناعة الطيران، وشركة "شاهد" لصناعات الطيران.

المصدر: نوفوستي