أكد المدير التنفيذي لمجموعة "روسيا سيفودنيا"، كيريل فيشينسكي، أن إدراج الاتحاد الأوروبي له على قائمة العقوبات الأخيرة ضد روسيا، لم يهزّ شعرة في رأسه.

وقال فيشينسكي: "تقبلت هذا بهدوء تام وبلا مبالاة. ولم يحرّك فيّ أي مشاعر".

وأضاف: "من الواضح أنه بعد أن صاغة أوكرانيا قائمة ضخمة للشخصيات الروسية، فهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي سيضع أيضا نوعا من قائمة العقوبات".

وأدرج مجلس الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من اليوم مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية ومديرها التنفيذي على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن فيشينسكي مواطن روسي من أصل أوكراني، اعتقله نظام كييف بتهم الولاء إلى روسيا، حتى تسلّمته السلطات الروسية في إطار صفقة "للأسرى".

ومارس نظام كييف اعتقال أي مواطن أوكراني بتهم "الانفصال والموالاة لروسيا"، وكان يبادل مواطنيه بمرتزقته الموقوفين في روسيا حتى بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي