اعتبر الموظف السابق بالخارجية الأمريكية، جيمس سوريانو، أن تصريح الرئيس بايدن في وارسو حول استحالة انتصار روسيا في أوكرانيا، يتعارض مع مبادئ السياسة الخارجية التي تبناها جون كينيدي.

وكتب سوريانو، في مقالة نشرتها صحيفة American Thinker الأمريكية، أن كينيدي قال في خطاب شهير ألقاه في عام 1963 أمام خريجي الجامعة الأمريكية، إن الولايات المتحدة يجب أن تمنع أي مواجهة مع الدول النووية من أجل تقليل مخاطر استخدامها.

وأضاف سوريانو: "اليوم، لم يعد هذا المبدأ يحدد السياسة الأمريكية تجاه روسيا. الرئيس بايدن ألغى ما قاله كينيدي.. هذا هو بالضبط ما يحدث في أوكرانيا. إذا نظرنا للأحداث التي سبقت الصراع، نجد أن واشنطن فقدت قدرتها على الانضباط، وعملت بحماس وجرأة على توسيع حلف الناتو وصولا للسياج الروسي".

وخلص المؤلف إلى أن الناتو يرفع من مستوى التصعيد، ويدفع الجيش الأوكراني لخوض مزيد من المعارك، وهدفه الرئيسي هو زيادة التكاليف التي يجب على روسيا دفعها، وفي نفس الوقت حرمان موسكو من تحقيق مكاسب ملموسة.

المصدر: ريا نوفوستي