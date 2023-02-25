اجتماع G20 يخرج برفض روسيا والصين توصيف أزمة أوكرانيا بـ"الحرب"

اختتم اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين اليوم السبت في الهند، باعتراض روسيا والصين على توصيف أزمة أوكرانيا بـ"الحرب" وإدانتها في البيان الختامي.

وصدر عن الاجتماع ملخص للرئاسة الهندية لمجموعة العشرين وبيان ختامي يفيد بعدم الاتفاق على صيغة توصيف أزمة أوكرانيا.

وقالت الهند في ملخصها في نهاية الاجتماع إن مشروع البيان الختامي الذي يدين "الحرب الروسية"، حظي بتأييد جميع الأعضاء باستثناء روسيا والصين.

وتمسكت الهند بفحوى إعلان قادة مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر الماضي حول أحداث أوكرانيا، مشيرة إلى أنه "مع إدراك أن G20 ليست منتدى لحل القضايا الأمنية، نعترف بأن مثل هذه القضايا يمكن أن تترتب عليها عواقب وخيمة للاقتصاد العالمي".

وقالت: "وافق جميع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين على 15 فقرة من 17 من الملخص، مع جزئين مثيرين للجدل هما الفقرتان 3 و4، اللتان تم اقتباسهما من إعلان بالي لمجموعة العشرين".

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واعترض ممثلو روسيا والصين على هاتين الفقرتين اللتين تناولتا النزاع بين روسيا وأوكرانيا، حيث وردت كلمة "حرب".

وجاء في الفقرة الثالثة التي رفضتها موسكو وبيكن: "أدان معظم الأعضاء بشدة الحرب في أوكرانيا وشددوا على أنها تسبب معاناة إنسانية هائلة وتؤدي إلى تفاقم هشاشة الاقتصاد العالمي"، كما تضمنت أيضا إشارة إلى أنه "كانت هناك وجهات نظر أخرى وتقييمات مختلفة للوضع (حول أوكرانيا) والعقوبات".

وفي وقت سابق اليوم أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ضرورة إيجاد حل لأزمة أوكرانيا من خلال المفاوضات والحوار، معربا عن استعداد بلاده للمساهمة في التسوية السلمية للنزاع.

المصدر: وكالات