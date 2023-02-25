الهند: يجب حل مشكلة أوكرانيا من خلال المفاوضات والحوار

أعرب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن اعتقاد بلاده بضرورة إيجاد حل لأزمة أوكرانيا من خلال المفاوضات والحوار، مؤكدا استعداد نيودلهي للمساهمة في التسوية السلمية للنزاع.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مودي اليوم السبت في مؤتمر صحفي مشترك في نيودلهي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي وصل إلى العاصمة الهندية في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقال مودي: "آثار وباء كوفيد والصراع في أوكرانيا طالت جميع أنحاء العالم. لقد كان لهما تأثير سلبي بشكل خاص على البلدان النامية. نحن نتفق في أنه لا يمكن حل هذه المشاكل إلا من خلال الجهود المشتركة، ونؤكد ذلك أيضا من خلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين".

وتابع: "منذ بداية الأحداث في أوكرانيا، أصرت الهند على حل هذا النزاع من خلال الحوار والدبلوماسية. الهند مستعدة للمساهمة في أي عملية سلام".

وأضاف مودي أن الهند وألمانيا تتفقان على أن إصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف أمر ضروري لجعلها تعكس الحقائق العالمية بشكل أفضل، وقال: "مشاركتنا النشطة في مجموعة الأربعة لإصلاح مجلس الأمن الدولي دليل على ذلك"، في إشارة إلى عضوية ألمانيا والهند، إلى جانب البرازيل واليابان، في "مجموعة الأربعة" G4 وهي الدول التي يمكن مقارنة مستوى تنميتها بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والتي تطالب بعضوية دائمة في هذا المجلس.

كما أشار مودي إلى وجود تعاون وثيق بين الهند وألمانيا في مكافحة الإرهاب والانفصالية، وأضاف أن الهند تعتقد أن التعاون مع ألمانيا في مجال الأمن والدفاع يمكن أن يكون "ركيزة مهمة للشراكة الاستراتيجية."

وقال مودي: "اليوم، وبفضل حملات "صنع في الهند" و"الهند المكتفية ذاتيا"، تظهر فرص جديدة في جميع قطاعات الهند. ويسعدنا اهتمام ألمانيا بهذه الفرص".

المصدر: وكالات