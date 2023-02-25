محكمة قبرصية تقضي بحبس سوري بتهمة تهريب مهاجرين

أمرت محكمة قبرصية باحتجاز سوري لمدة ستة أيام بعد الاشتباه في أنه أحضر بشكل غير قانوني 21 مهاجرا سوريا إلى الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط على متن قارب.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال المشتبه به بعد أن حدد المهاجرون هويته بأنه قبطان القارب الصغير الذي انطلق من طرطوس في سوريا.

واعترضت سفينة دورية تابعة للشرطة القبرصية القارب قبالة الطرف الجنوبي الشرقي للجزيرة.

تم نقل المهاجرين، وبينهم امرأتان و6 أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين وعشرة أعوام، إلى مركز استقبال على مشارف العاصمة نيقوسيا.

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وتقول السلطات القبرصية إن الجزيرة من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تضم أكبر عدد من طالبي اللجوء بالنسبة للفرد.

تعد قبرص من بين أكثر المؤيدين صراحة لسياسة الهجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي والتي من شأنها أن تشمل جميع أعضاء الكتلة الذين يستقبلون عددا محددا من طالبي اللجوء والإعادة العاجلة للمهاجرين الذين يتم رفض طلبات لجوئهم.

وأغلب المهاجرين طالبي اللجوء يدخلون قبرص الجزيرة المقسمة عرقيا عبر شمالها القبرصي التركي المنفصل ويعبرون منطقة عازلة تسيطر عليها الأمم المتحدة لتقديم الطلبات في الجنوب الخاضع للسيطرة الدولية.

وتقول قبرص إنها تتصدر دول الاتحاد الأوروبي في عدد عمليات إعادة المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم.

وفقا لإحصاءات رسمية، تمت إعادة حوالي 1172 حالة في يناير الماضي، بزيادة تقارب خمسة أضعاف عن نفس الفترة من العام الماضي.

المصدر: "أ ب"