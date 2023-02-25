وصول غواصة نووية أمريكية إلى سواحل كوريا الجنوبية (صور)

وصلت الغواصة النووية الأمريكية Springfield، من طراز "لوس أنجلوس" إلى ميناء مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية.

وأكد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ وصول الغواصة إلى شواطئ كوريا الجنوبية، إلا أنه لم يكشف عن التواريخ الدقيقة لوصولها، أو موعد مغادرتها، ونشر صورا لها، رافعة علمي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وعلى متنها طاقم البحرية الكورية، مرحبا بوصول الغواصة.

وتعتبر سفينة Springfield إحدى الغواصات الأمريكية، من طراز "لوس أنجلوس"، وتتمركز بشكل دائم في المياه الإقليمية لجزيرة "غوام" الأمريكية في المحيط الهادئ، وتعمل بانتظام في منطقة عمليات الأسطول السابع للولايات المتحدة، لحماية "الأمن البحري" والقومي الأمريكي.

واتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في نوفمبر 2022، على رفع مستوى تواجد القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، بأن حاملة الطائرات النووية الأمريكية، قد تشارك في التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تحت مسمى "درع الحرية"، في مارس القادم.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن مصادر مطلعة، فقد شاركت القاذفات الاستراتيجية الأمريكية في عدد من التدريبات التي أجرتها القوات الكورية الجنوبية، تحت إشراف القوات الأمريكية، خلال شهر فبراير.

كما أرسلت الولايات المتحدة العام الماضي، حاملة الطائرات "رونالد ريغان" لإجراء تدريبات مشتركة مع كوريا الجنوبية واليابان.

المصدر: نوفوستي