موسكو: سويسرا فقدت وضعها المحايد ولا يمكن أن تكون وسيطا لحل الأزمة الأوكرانية

أكدت الخارجية الروسية، أن سويسرا فقدت وضعها المحايد ولا يمكن أن تكون وسيطا لحل الأزمة الأوكرانية، وذلك في أعقاب عرض برن المتكرر للوساطة في حل الأزمة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، تعليقا على عرض برن الوساطة، إن "سويسرا فقدت وضعها المحايد ولا يمكنها أن تكون وسيطا".

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وأضافت أنه "من جانبنا، نلاحظ أن سويسرا، التي انضمت إلى العقوبات غير القانونية من جانب واحد ضد روسيا من جانب الغرب، لم تعد دولة محايدة ولا يمكنها أن تدعي أي دور وساطة في سياق حل الأزمة الأوكرانية".

وأعرب وزير الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس، مؤخرا، عن استعداد بلاده في أي وقت لجمع الأطراف على طاولة المفاوضات وحل الأزمة الأوكرانية والإسهام في التسوية.

المصدر: نوفوستي