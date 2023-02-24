سويسرا تعلن استعدادها لتنظيم مفاوضات للتسوية في أوكرانيا

أعرب وزير الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس، عن استعداد بلاده في أي وقت لجمع الأطراف على طاولة المفاوضات وحل الأزمة الأوكرانية والإسهام في التسوية.

وأضاف كاسيس أن: "سويسرا مستعدة في أي لحظة لجلب الجميع حول الطاولة لتحقيق احترام أكبر للقانون الإنساني الدولي، وفي النهاية السلام".

وأشار كاسيس أنه: "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لضمان احترام أراضي أوكرانيا، على سبيل المثال، يمكننا أن نجتمع بروح اتفاقيات جنيف".

ورحبت الخارجية الروسية، في وقت سابق، بالرغبة الصينية الصادقة للإسهام في التسوية في أوكرانيا بالطرق السلمية، وأعربت عن مشاطرة موسكو بكين رؤيتها للتسوية.

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المصدر: نوفوستي