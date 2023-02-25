لوكاشينكو: السلطة في بولندا وليتوانيا ستتغير إذا جرت هناك انتخابات ديمقراطية

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه لو جرت انتخابات في ليتوانيا وبولندا بشكل ديمقراطي، فستطيح الشعوب هناك بالسلطات الحالية في الدولتين.

وأضاف لوكاشينكو: "ستجري في هاتين الدولتين الانتخابات في المستقبل القريب. لنرى كيف ستتم هناك بشكل ديمقراطي. إذا سمحوا للشعب بالتصويت بحرية فسيقوم بطردهم من السلطة حتما".

وأشار لوكاشينكو إلى أن بيلاروس، تدعو جميع مواطني ليتوانيا وبولندا إلى أراضيها وقدمت لهم العبور بدون تأشيرات.

إقرأ المزيد

وقال: "يحضر أبناء ليتوانيا وبولندا إلى بيلاروس لمشاهدة الدكتاتورية الموجودة ويقولون: نحن أيضا نريد مثلها في بلادنا. لكن رغبة الشعب في ليتوانيا وبولندا لا تتطابق طبعا مع نوايا وتصرفات السلطات في هاتين الدولتين. هذا هو الشيء الرئيسي. وهو ما سيفهمه الناس هناك".

المصدر: نوفوستي