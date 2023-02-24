عقيلة بايدن عن قرار ترشحه للرئاسة: "يقول إنه لم يكتف"

ألمحت جيل بايدن، عقيلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نيته الترشح لولاية ثانية، وقالت إنه لم يتبق سوى معرفة زمن ومكان الإعلان عن ذلك.

جاء ذلك خلال مقابلة لبايدن مع وكالة "أسوشيتد برس" في نيروبي المحطة الثانية والأخيرة في جولتها التي تستغرق خمسة أيام بأفريقيا.

ورغم أن بايدن قال منذ فترة طويلة إنه يعتزم السعي إلى إعادة انتخابه، إلا أنه لم يعلن ذلك رسميا بعد، فيما يعمل على تبديد الشكوك حول ما إذا كان أكبر سنا من أن يستمر في العمل كرئيس، إذ سيكون عمر بايدن في نهاية ولايته الثانية 86 عاما.

إقرأ المزيد

وقالت السيدة الأولى عن بايدن: "يقول إنه لم يكتف. لم يكمل ما بدأه. وهذا هو المهم...كم مرة يجب أن يقولها لكم حتى تصدقوها؟".

وكان مساعدو بايدن قالوا إن الإعلان عن الترشح قد يصدر في أبريل القادم، بعد انتهاء الربع الأول لجمع التبرعات، وهو التوقيت الذي أطلق فيه الرئيس السابق باراك أوباما رسميا حملة إعادة انتخابه.

لطالما وصفت السيدة الأولى بأنها شخصية رئيسية في فلك بايدن بينما يخطط لمستقبله.

وتعقيبا على ذلك، ضحكت جيل بايدن وقالت "لأنني زوجته"، لكنها تجاهلت السؤال حول ما إذا كانت هي الصوت المرجح لقرار ترشحه لإعادة انتخابه، واكتفت بقول "بالطبع سوف يستمع إلي، لأننا زوجان"، غير أنها أضافت لاحقا: "لقد اتخذ قراره، صدقوني".

المصدر: "أ ب"