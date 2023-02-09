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بايدن يوضح أنه لم يتخذ قرارا "نهائيا" بشأن الترشح لولاية ثانية

أخبار العالم

بايدن يوضح أنه لم يتخذ قرارا
AFP
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لم يتخذ قرارا "نهائيا" بشأن الترشح لولاية ثانية في عام 2024.

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وقال بايدن في مقابلة مع "PBS NewsHour": "لم أتخذ هذا القرار..هذه نيتي، على ما أعتقد، لكنني لم أتخذ هذا القرار بحزم بعد".

وكشف استطلاع للرأي أن غالبية الأمريكيين لا يريدون جولة جديدة من "المباراة الرئاسية" بين الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، خلال عام 2024.

وحسب استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة washington post وشبكة abc news، فإن من بين الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية، يفضل 58% من الناخبين شخصا آخر غير بايدن كحامل لوائهم في غضون عامين، و49% من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية يقولون الشيء نفسه عن ترامب.

في حين أن 44% من الجمهوريين يؤيدون ترامب كمرشح لهم، فإن 31% فقط من الديمقراطيين يؤيدون ترشح بايدن لإعادة انتخابه.

كما وجد الاستطلاع أن 62% من الأمريكيين سيكونون "غير راضين" أو "غاضبين" إذا فاز بايدن، وسيشعر 56% نفس الشيء إذا انتصر ترامب.

ويقول 36% إنهم سيكونون "متحمسين" أو "راضين ولكن غير متحمسين" إذا فاز بايدن، و43% يقولون الشيء نفسه عن ترامب. كما أن 7% فقط سيكونون "متحمسين" لانتصار بايدن، مقارنة بـ 17% لترامب.

المصدر: "نيويورك بوست" + RT

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