كندا تفرض عقوبات على 129 فردا و63 كيانا روسيّا

أعلنت وزارة الخارجية الكندية فرض أوتاوا عقوبات على 129 شخصية، و63 كيانا روسيّا.

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات شملت كبار المسؤولين الحكوميين ومؤسسات دفاعية روسية.

وتم تجميد الأصول المالية للأفراد المدرجة في قائمة العقوبات، وتم حظر إجراء أي عمليات على ممتلكاتهم في كندا.

وأكد نائب رئيس مجلس النواب بالبرلمان الكندي، ستيفان بيرجيرون، في وقت سابق أن بعض العقوبات الاقتصادية الكندية ضد روسيا تأتي بنتائج عكسية، حيث أضرّت بالمزارعين الكنديين.

المصدر: نوفوستي