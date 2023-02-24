كندا تدعم أوكرانيا بمساعدات إضافية بقيمة 32 مليون دولار

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، عن دعم أوكرانيا بمساعدات إضافية بقيمة تتجاوز 32 مليون دولار، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

ونشرت وزارة الخارجية الكندية بيانا أوضحت فيه أنها سوف تساهم بأكثر من 32 مليون دولار لدعم تعزيز الأمن والاستقرار في أوكرانيا.

وأشارت إلى أن الدعم المالي سيتم تقسيمه على 3 مجالات، حيث تذهب 7.5 مليون دولار لجهود إزالة الألغام، فيما سيتم تخصيص أكثر من 13 مليون دولار لجهود المحاسبة ومعالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

كما تخصص كندا 12 مليون دولار لمواجهة التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

وسبق وقدمت أوكرانيا دعما عسكريا واقتصاديا كبيرا شمل دبابات ليوبارد ومدرعات وغيرها.

المصدر: نوفوستي