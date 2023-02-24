البيت الأبيض يعلن فرض عقوبات جديدة ضد 200 فرد وكيان في روسيا ودول ثالثة

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات ضد أكثر من 200 فرد وكيان من روسيا ودول ثالثة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وجاء في بيان البيت الأبيض، "اليوم، بالتنسيق مع شركاء وحلفاء مجموعة السبعة، ستفرض وزارتا الخزانة والخارجية عقوبات واسعة على القطاعات الرئيسية المالية. وسيؤدي ذلك إلى فرض عقوبات على أكثر من 200 فرد وكيان، بما في ذلك كل من روسيا ودول ثالثة".

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وأعلنت الخارجية البريطانية في وقت سابق من اليوم توسيع قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا وضمت 92 فردا وكيانا قانونيا، بما في ذلك أولئك المرتبطون بشركة "روس اتوم".

كما فرضت نيوزيلندا وأستراليا اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على روسيا طالت شركات، ومجموعة من السياسيين والعسكريين ورجال الأعمال.

وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي