شولتس: مجموعة السبع وافقت على فرض المزيد من العقوبات ضد روسيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إن مجموعة السبع وافقت على فرض المزيد من العقوبات ضد روسيا.

واليوم، أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا شملت 22 شخصا و83 كيانا روسيا، و30 فردا وكيانا من دول ثالثة "يساعدون روسيا على التهرب من العقوبات"، حسب زعم واشنطن.

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وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: "في واحد من أهم إجراءاتها العقابية حتى اليوم، تعلن وزارة الخزانة عن قرار جديد يستهدف قطاع المعادن والتعدين في الاقتصاد الروسي بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024، كما تفرض عقوبات على 22 شخصا و83 كيانا".

وشملت قائمة العقوبات حكام مقاطعات أرخانجيلسك، ألكسندر تسيبولسكي، ونيجني نوفغورود، غليب نيكيتين، وإقليم خاباروفسك، ميخائيل ديغتياريف، وإقليم بريمورسكي، أوليغ كوزيمياكو، وإقليم كراسنودار فينيامين كوندراتييف.

وتم فرض قيود على التأشيرات لـ1219 موظفا تابعين لوزارة الدفاع الروسية، في خطوة إضافية يتهكّم عليها العسكريون الروس الذين لا يتعاملون أصلا مع أي جهة أمريكية أو غربية.

والخميس، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن بلاده ستدعم أوكرانيا "بكل قوة مهما استغرق الأمر".

وأضاف أن المساعدات الألمانية لأوكرانيا سواء الدعم المالي والإنساني أو في التسليح، بلغت أكثر من 14 مليار يورو (14.83 مليار دولار) حتى الآن.

وقال المستشار الألماني إن حكومته ستبذل قصارى جهدها لضمان عدم التصعيد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

المصدر: وكالات