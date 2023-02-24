"رويترز": بولندا عطلت حزمة العقوبات الأخيرة ضد موسكو على خلفية الكاوتشوك الروسي

فشلت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، للمرة الثالثة في إقرار حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا، بعد رفض بولندا استثناء استيراد الكاوتشوك الروسي من العقوبات.

ونقلت وكالة "رويترز" ذلك عن دبلوماسيين، أشاروا إلى أن وارسو عطلت هذه العقوبات بدعوى أن استثناءها الكاوتشوك الروسي سيجعل هذه العقوبات عديمة الجدوى.

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ويعتزم الاتحاد الأوروبي إدراج 62 شخصية و28 كيانا على "القائمة السوداء"، لتشمل ثلاثة بنوك روسية هي "ألفا بنك" و"تينك أوف" و"روس بنك".

كما ستطال العقوبات "صندوق الثروة السيادي" الروسي، وشركة التأمين "إنغو ستراخ"، ووكالتي "باتريوت" و"روسيا سيغودنيا" الإخباريتين، وحركة "الجبهة الشعبية لعموم روسيا"، وشركة Pawell Shipping ومقرها لندن، بعد تهم لها "بالتصدير غير القانوني للحبوب الأوكرانية".

كما ينوي الاتحاد الأوروبي منع بث RT العربية، و"سبوتنيك" الروسيتين على أراضيه.

المصدر: تاس