حذر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الأمريكيين الذي يطالبون بوقف إرسال المساعدات لكييف من مغبة ذلك، قائلا أن واشنطن ستفقد دورها القيادي في العالم في حال ذلك.

وقال زيلينسكي: "النسبة المئوية للأمريكيين (الذين يدعون للتوقف عن مساعدة أوكرانيا)، والتي كما قلتم، تتزايد. أستطيع أن أقول شيئا واحدا فقط. إذا لم يغيروا رأيهم، إذا لم يفهمونا، وفي حال لم يدعموا أوكرانيا، فسوف يخسرون "الناتو". سيخسرون تأثير الولايات المتحدة الأمريكية. سوف يخسرون مواقع قيادية في العالم. وسيخسرون البلد، الذي يعيش فيه 40 مليون شخص، فيه ملايين الأطفال".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أنه سعيد لأن أوكرانيا تحظى بدعم الحزبين الأمريكيين. ومع ذلك، اعترف بأن كييف يسمع بعض الدعوات، التي وصفها بالخطيرة.

وزعم أن في حال لم تستطيع أوكرانيا "الصمود"، فإن روسيا "ستأتي إلى دول "الناتو"".

وأضاف: "ثم سترسل الولايات المتحدة الأمريكية أبناءها وبناتها، كما نرسل أولادنا اليوم. وسوف يحاربون".

المصدر: نوفوستي