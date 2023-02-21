وزير الدفاع الأوكراني: الأمريكيون سئموا من الأحداث التي طالت في أوكرانيا

اعترف وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، بأن مواطني الولايات المتحدة، قد سئموا بعض الشيء من الأحداث في جميع أنحاء أوكرانيا.

وقال متحدثا عبر الفيديو في مائدة مستديرة نظمها معهد هدسون الأمريكي: "إنهم (الأمريكيون) يتساءلون لماذا يجب أن يدعموا أوكرانيا؟"، ووفقا له، بعد ما يقرب من عام من بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا، بدأ الوضع بشأن أوكرانيا يرهق الأمريكيين.

وفي 18 يناير، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إنه من الواضح أن "روسيا تتحلى بالصبر.. بينما الغرب مرهق قليلا".

وفي أغسطس الماضي، قال ريزنيكوف إن إرهاق المجتمع الدولي من الصراع في أوكرانيا يهدد كييف وأنه خطير للغاية.

المصدر: تاس