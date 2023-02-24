زيلينسكي يعلن استعداد قواته "لاستعادة" القرم من روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن كييف "تتخذ جملة من الخطوات العسكرية والتعبوية، وتحضّر لاستعادة شبه جزيرة القرم" من روسيا، و"مستعدة معنويا لذلك".

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "نتخذ خطوات عسكرية ومستعدون نفسيا لذلك، وجاهزون فنيا بالسلاح والتعزيزات، وتشكيل ألوية هجومية بفئات مختلفة وطابع مختلف، ونرسل جنودنا إلى ساحات التدريب بما فيها خارج البلاد".

يشار إلى أن مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولاك، صرح في وقت سابق، بأن كييف "ستستعيد شبه جزيرة القرم في وقت قصير للغاية".

وأعلن القائم بأعمال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو، في وقت سابق عن بدء تشكيل ألوية هجومية خاصة من الجيش والشرطة وحرس الحدود الأوكراني "للاستيلاء على شبه جزيرة القرم".

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المصدر: تاس