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مقتل 12 شخصا في هجوم على قرية في مالي

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مقتل 12 شخصا في هجوم على قرية في مالي
AP
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قال مسؤولون إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 12 مدنيا في هجوم على قرية بوسط مالي.

وقال عمدة مدينة بانكاس مولاي جيندو، القريبة "اقتحم مسلحون مجهولون القرية وفتحوا النار على الناس. أحصينا هذا الصباح 19 قتيلا، والبحث مستمر".

أما عمدة كاني بونزون، وهي مدينة أخرى في المنطقة، سميلة جيند، فقال إنه تم حتى الآن تسليم 12 جثة إلى العيادة المحلية.

وتقاتل مالي الواقعة في غرب إفريقيا تمردا عنيفا مع جماعات على صلة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" التي تجذرت في شمالها القاحل في أعقاب تمرد الطوارق الانفصالي في عام 2012.

ومنذ ذلك الحين انتشر المسلحون إلى دول أخرى في منطقة الساحل جنوب الصحراء ومؤخرا إلى الدول الساحلية.

المصدر: "رويترز"

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