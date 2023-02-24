إيران تعرب عن ثقتها في استئناف العلاقات بين أنقرة ودمشق في المستقبل القريب

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، عن ثقتها بأنه في المستقبل القريب سيتم استئناف العلاقات السياسية بين تركيا وسوريا، بعد توتر العلاقات بينهما منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في تصريحات لسبوتنيك: "تتواصل الاتصالات والمشاورات الدبلوماسية بين كبار دبلوماسي إيران وروسيا وسوريا وتركيا بشأن اللقاءات الدورية بين الدول الأربع بشكل جدي".

وأضاف "شجعت طهران على عقد لقاءات مشتركة بين كبار المسؤولين في سوريا وتركيا، ونحن متفائلون بأننا في المستقبل القريب سنشهد لقاء مشترك بين البلدين واستئناف العلاقات السياسية بين أنقرة ودمشق قريبا".

وأكد أن المفاوضات والمشاورات مستمرة حتى الوصول إلى اتفاق مشترك بشأن وقت ومستوى عقد الاجتماع الرباعي بين سوريا وتركيا وإيران وروسيا و"سيتم التوصل إلى ذلك قريبا"، مشيرا إلى أنه "نشهد ديناميكية جديدة وتسارعا في استئناف العلاقات السياسية بين دول عربية من المنطقة ومن خارج المنطقة مع الحكومة السورية وذلك بعد حصول الاستقرار السياسي في دمشق".

يذكر أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قد أكد مؤخرا أهمية دور إيران في عملية التطبيع بين تركيا وسوريا، وذلك على خلفية بدء التقارب بين الجانبين بعد سنوات من توتر العلاقات منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011.

المصدر: سبوتنيك