نولاند ترد على اتهام ماسك لها بتصعيد النزاع الأوكراني

ردت نائبة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية فيكتوريا نولاند، في حديث لوكالة "تاس"، على اتهام رجل الأعمال إيلون ماسك لها بمحاولة تصعيد النزاع في أوكرانيا.

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وزعمت نولاند بأنها لم تشاهد ما كتبه ماسك، لكنها رغم ذلك تستطيع الرد عليه.

وقالت: "يمكنني الرد عليه بالشكل التالي: على روسيا بالذات يعتمد متى يمكن وقف هذا النزاع. يمكن القيام بذلك في القريب العاجل".

ويشار إلى أن رجل الأعمال الأمريكي ماسك، كان قد اتهم فيكتوريا نولاند بتصعيد النزاع، بعد كلماتها بشأن شرعية القواعد الروسية في القرم كأهداف لأوكرانيا.

وكتب ماسك على "تويتر": "لا أحد يدفع بهذه الحرب بقوة أكثر من نولاند".

وقبل ذلك، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن نولاند "مهووسة بدفع أوكرانيا نحو الناتو".

المصدر: MK