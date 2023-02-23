رئيس وزراء إسرائيلي سابق يحذر من خطر مباشر ويدعو الجنود لرفض الأوامر العسكرية

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الأسبق، إيهود باراك، دعا جنود الجيش الإسرائيلي لرفض الأوامر العسكرية "ردا على قانون الانقلاب القانوني".

وجاءت دعود باراك هذه خلال مؤتمر هآرتس الطارئ حول الديمقراطية حيث اجتمع قادة الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة في إسرائيل مساء الأربعاء للتصدي للانقلاب القضائي الذي تقدمت به الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو.

وقال باراك إن إسرائيل في "خطر مباشر من دكتاتورية وشيكة برئاسة نتنياهو".

وأضاف باراك: "مثلما يقع على الجنود واجب رفض الأوامر غير القانونية، فإن المواطنين ملزمون بمقاومة حكومة غير شرعية"

وأردف: "لدينا عقد اجتماعي حول الديمقراطية الليبرالية كما هو محدد في إعلان الاستقلال. ليس لدينا عقد اجتماعي مع ديكتاتور. سيذكر التاريخ من أصدر الأوامر ومن تبعها. في العار".

وختم باراك بدعوة الإسرائيليين إلى مقاومة الدكتاتورية الوشيكة "بكل الوسائل المشروعة المتاحة لهم".

المصدر: "هآرتس"