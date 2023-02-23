"نيويورك تايمز": محاولات واشنطن لعزل روسيا باءت بالفشل

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن محاولات الولايات المتحدة لعزل روسيا باءت بالفشل، وأن العقوبات الغربية لم يكن لها التأثير المنشود على روسيا.

وأضافت أن الولايات المتحدة تمكنت في البداية من تشكيل تحالف من الدول التي أيدت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب روسيا بوقف العملية الخاصة في أوكرانيا.

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وأشارت إلى أن الغرب فشل في جمع العدد المطلوب من الدول المؤيدة له كما كان متوقعا في البداية.

وأضافت: "في حين أن التحالف الغربي الرئيسي لا يزال قويا بشكل ملحوظ، إلا أنهم فشلوا في إقناع بقية العالم بعزل روسيا".

وأكدت أن العقوبات الغربية لم يكن لها التأثير المتوقع على روسيا.

المصدر: RT