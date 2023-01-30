بوريل: الاتحاد الأوروبي لا يمكنه منع الدول الإفريقية من التجارة مع روسيا

أقر مسؤول السياسات الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه منع الدول الإفريقية من التبادل التجاري مع روسيا.

وأضاف بوريل لصحيفة Financial Times البريطانية، "إذا كانت الدول الإفريقية راغبة بالتبادل التجاري مع روسيا، ففي هذه الحالة ما باليد حيلة، لا يمكنني منعهم من ذلك".

ومن جانبها وصفت صحيفة Financial Times، رأي بوريل حول صلاحيات الاتحاد الأوروبي، في مسألة التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا، بـ "العملي".

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يذكر أن بوريل قام بزيارة دولة جنوب إفريقيا، وبوتسوانا الأسبوع الماضي، عقب الجولة التي قام بها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والتي زار خلالها جنوب إفريقيا، وإسواتيني، وأنغولا، وإريتريا.

وأفادت صحيفة Financial Times، في وقت سابق، بأن الاستقبال الحار الذي رحبت به الدول الإفريقية بلافروف، دليل على فشل المحاولات الغربية لعزل روسيا عن الساحة العالمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن دولة جنوب إفريقيا، ليست الدول الوحيدة التي ترفض المشاركة في العقوبات الغربية ضد روسيا، وفكرة دعم أوكرانيا بالأسلحة.

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المصدر: نوفوستي