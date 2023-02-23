الهدية الروسية التقليدية المعروفة بـ"خوخلوما" أغلى هدية قدمت لبايدن في عام 2021

أوضح التقرير السنوي لمكتب رئيس مراسم وزارة الخارجية الأمريكية أن المجموعة التي أهداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأمريكي جو بايدن، كانت أغلى هدية تلقاها الأخير عام 2021.

وتبادل بوتين وبايدن الهدايا خلال قمة جنيف 2021، بحيث قدم الرئيس الروسي، مجموعة "موسكو" وهي من أدوات الكتابة المزركشة بالتزيينات الروسية التقليدية المعروفة بـ "خوخلوما" وتقدر قيمتها بـ 12000 دولار، وبدوره قدم بايدن للرئيس الروسي نظارة شمسية، وتمثال كريستال صغيرا لجاموس أمريكي.

وبحسب صحيفة بلومبرغ فإن قمة جنيف، التي توجت بتبادل الهدايا بين بوتين وبايدن، كانت بمثابة "نقطة الذروة في تطور العلاقات الأمريكية الروسية، التي تدهورت بعد ذلك".

وكانت أغلى هدية للسيدة الأمريكية، جيل بايدن، لتلك السنة أكثر من مرة ونصف من تكلفة أغلى هدية منحت لزوجها، بحيث تلقت زوجة بايدن مثل هذه الهدية السخية من سيدة أفغانستان الأولى، رولا غني، في ذلك الوقت، زوجة الرئيس الأسبق أشرف غني، وكانت الهدية عبارة عن سجادة حريرية قيمتها نحو 19.2 ألف دولار.

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المصدر: نوفوستي