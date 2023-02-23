واشنطن تعلن استعدادها للتفاوض العاجل مع موسكو حول معاهدة "ستارت"

أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، عن استعداد واشنطن اعتبارا من يوم غد لبدء المفاوضات مع روسيا حول معاهدة "ستارت"، والتفتيش المتبادل للمواقع النووية في البلدين.

وقالت إن "الولايات المتحدة تعتبر تعليق الاتفاقية تصرفا غير مسؤول"، وأضافت: "الولايات المتحدة وروسيا تتحملان مسؤولية كبيرة تجاه العالم بأسره في الحفاظ على الأمن النووي عالميا وعلينا القيام بعملنا".

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وأضافت: "الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى المفاوضات لضمان تنفيذ "ستارت 3" منذ البداية".

يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن الثلاثاء الماضي في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية، تعليق روسيا التزامها بمعاهدة "ستارت" المبرمة مع واشنطن للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية.

المصدر: تاس