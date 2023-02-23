نيبينزيا: العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي لم تعد موجودة

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي صارت شبه معدومة، ولم تعد موجودة عمليا.

وأشار نيبينزيا إلى أنه في يونيو 2022، قالت موسكو إنه بسبب جهود بروكسل وصلت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا "إلى القاع".

وأضاف: "كما اتضح، هناك هاوية كاملة تقع تحت هذا القاع، حيث لا تستمر علاقاتنا التي لم تعد موجودة في الواقع في السقوط فيها فقط، ولكن أوروبا الموحدة نفسها تسقط فيها أيضا".

المصدر: نوفوستي