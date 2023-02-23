سيناتور جمهوري يعلق على ردة فعل بايدن وزيلينسكي أثناء دوي صفارات الإنذار في كييف

ألمح السيناتور الجمهوري تيد كروز، إلى أن صافرات الإنذار التي دوت أثناء تواجد الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في كييف كانت مزيفة.

وعن الفيديو الذي ظهر فيه بايدن وزيليسنكي ويمكن في خلفيته سماع دوي صافرات الإنذار، قال كروز: "انطلقت صافرات الإنذار إلا أنهما لم ينظرا إلى الأعلى للحظة واحدة"، مضيفا: "زيلينسكي قبل أن يصبح رئيسا، كان ممثلا".

Biden and Zelensky, strolling through Kyiv all nonchalant with air raid sirens droning in the background. pic.twitter.com/GAjDwRljHL — Simon Ostrovsky (@SimonOstrovsky) February 20, 2023

وأشار كروز إلى أن زيلينسكي "كان ممثلا محترفا في مسلسل هزلي شهير في أوكرانيا. والآن هو رئيس. يفهم التمثيل. إنه لأمر مزعج بعض الشيء أن نرى كل هذه الصور له وهو يرتدي قميصا من النوع الثقيل وزيا ثقيلا بجانب بايدن في بدلته المكوية".

وتابع قائلا: "حقيقة أن لا بايدن ولا زيلينسكي نظرا حولهما أو قاما بأي رد فعل عند انطلاق صفارات الإنذار، فذلك يعني أن كلاهما كان على علم بالأمر".

Air raid sirens make for good TV... #Verdict — Ted Cruz (@tedcruz) February 22, 2023

المصدر: "الإندبندنت"