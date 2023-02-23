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سيناتور جمهوري يعلق على ردة فعل بايدن وزيلينسكي أثناء دوي صفارات الإنذار في كييف

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سيناتور جمهوري يعلق على ردة فعل بايدن وزيلينسكي أثناء دوي صفارات الإنذار في كييف
AP
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ألمح السيناتور الجمهوري تيد كروز، إلى أن صافرات الإنذار التي دوت أثناء تواجد الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في كييف كانت مزيفة.

وعن الفيديو الذي ظهر فيه بايدن وزيليسنكي ويمكن في خلفيته سماع دوي صافرات الإنذار، قال كروز: "انطلقت صافرات الإنذار إلا أنهما لم ينظرا إلى الأعلى للحظة واحدة"، مضيفا: "زيلينسكي قبل أن يصبح رئيسا، كان ممثلا".

وأشار كروز إلى أن زيلينسكي "كان ممثلا محترفا في مسلسل هزلي شهير في أوكرانيا. والآن هو رئيس. يفهم التمثيل. إنه لأمر مزعج بعض الشيء أن نرى كل هذه الصور له وهو يرتدي قميصا من النوع الثقيل وزيا ثقيلا بجانب بايدن في بدلته المكوية".

وتابع قائلا: "حقيقة أن لا بايدن ولا زيلينسكي نظرا حولهما أو قاما بأي رد فعل عند انطلاق صفارات الإنذار، فذلك يعني أن كلاهما كان على علم بالأمر".

المصدر: "الإندبندنت"

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