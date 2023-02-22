عسكري أمريكي متقاعد ينتقد زيارة بايدن إلى كييف ويعتبرها استعراضية ودون جدوى

انتقد المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي دانيال ديفيس زيارة الرئيس جو بايدن إلى كييف، ووصفها بأنها لا تتجاوز البعد الاستعراضي، وأكد أنه لن يكون لها أي جدوى ولن تضيف شيئا لأوكرانيا.

وأكد ديفيس في حديث لقناة " فوكس نيوز" تعليقا على الزيارة أنه "ليس هناك شك في أن الزيارة كانت معرضة لخطر حقيقي"، مضيفا: "لكني أريد أن أسأل - لماذا المخاطرة إذا لم يكن هناك جنود أمريكيون؟ لأنه إذا حدث خطأ ما، فهذه حرب محتملة بين روسيا والولايات المتحدة".

وأضاف أن هناك "على الأرض" لا يوجد شيء يستحق مثل هذه المخاطرة. وهذا لا يساعد أوكرانيا. لذا كانت المخاطرة كبيرة والفائدة صغيرة للغاية".

وتعليقا على صفارات الإنذار الجوي أثناء وجود بايدن في كييف، أشار ديفيس إلى أنها "بدت وكأنها عمل مسرحي منظم".

وأوضح أن البيت البيت قد أعلم الروس مسبقا، لذا فهم (الأوكرانيون) يعرفون أنه لن تكون هناك غارة، لذلك بدا الأمر للحاضرين والمرافقين لبايدين طبيعيا حتى أنه لا أحد التفت وكأنهم يعلمون أن ذلك سيحدث".

وقال إن "(رحلة بايدن) هذه لن تغير أي شيء. سنمنحهم ما يريدون على أي حال، بهذه الرحلة أم لا. لذا فهي أشبه بحدث استعراضي لم يجلب فوائد ملموسة لأوكرانيا".

المصدر: تاس