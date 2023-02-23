وسائل إعلام: أوربان حمل بايدن بسبب "تسونامي العقوبات" مسؤولية إضعاف الاقتصاد الأوروبي

أفادت وسائل إعلام هنغارية بأن رئيس وزراء البلاد فكتور أوربان حمل الرئيس الأمريكي جو بايدن مسؤولية إضعاف الاقتصاد الأوروبي عبر دعم كييف، خلال اجتماع مغلق لحزبه.

وأشارت صحيفة "ماديار نيمزيت" إلى أنه "حسب تقييم رئيس الوزراء، فإن أوروبا أصبحت أضعف خلال العام الأخير بسبب دفاع إدارة بايدن عن مصالحها في بروكسل دون أي قيود، على حساب المصالح الأوروبية".

وحسب الصحيفة، فإن رئيس الوزراء قال خلال اجتماع مع النواب البرلمانيين عن تحالف "فيديس – حزب الشعب المسيحي الديمقراطي"، إن "الإجراءات التي اتخذت ردا على الحرب (في أوكرانيا) التي توصف بـ "تسونامي العقوبات"، بدأت بإضعاف الاقتصاد الأوروبي، فيما لم يمس هذا أمريكا الغنية بموارد الطاقة الرخيصة".

وأضافت الصحيفة أن أوربان أشار إلى أن "القوة العسكرية لأوروبا بدأت بالضعاف لأن الحرب قلصت مخزونات الجيوش الأوروبية، ولم يول الاهتمام لاستبدال تلك المخزونات بالجديدة".

وحسب تقرير الصحيفة، فإن أوربان اعتبر أنه "خلال عام فقط خسرت أوروبا استقلالها وقوتها الاقتصادية والعسكرية".

وأفاد التقرير بأن أوربان يعتبر بايدن و"البيروقراطيين المؤيدين للحرب في بروكسل والسياسيين المؤيدين للحرب" خصوما لحزبه، وأكد على ضرورة أن "تحمي هنغاريا استقلالها، ما يعني الإصرار على الموقف المحب للسلام في مواجهة إدارة بايدن وبروكسل".

وسبق لأوربان أن انتقد العقوبات الأوروبية ضد روسيا، التي تم فرضها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معتبرا أن التخلي عن موارد الطاقة الروسية يزيد من نفقات الطاقة بعدة أضعاف.

المصدر: نوفوستي