الدفاع البريطانية توضح أسباب رفضها توريد مقاتلات لأوكرانيا

صرح نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، بأن لندن لا تنوي تسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا في أي وقت قريب لأنها لا تريد المخاطرة بوقوع تقنيات التصنيع السرية في أيدي الخبراء الروس.

وقال: "يعتبر نقل الطائرات صفقة كبيرة، اللوجستيات والوقود والإصلاحات والأعمال الهندسية وإلكترونيات الطيران وغالبا ما تكون وحدة استخدام قتالي سرية وفقا لمعايير طائرات الناتو، كل هذا يتطلب جهودا كبيرة وخبرة مباشرة على الأرض، وفي المطار، وهذا يعني إرسال أشخاص متخصصين إلى أوكرانيا.. لا يمكنك فقط تسليم مقاتلات من الجيلين الثالث والرابع إلى مهندسين ليس لديهم خبرة بها، وتتوقع منهم أن يطيروا أكثر من طلعة واحدة".

وأشار في حديثه، إلى أن "لندن لا تريد إرسال مواطنيها إلى ساحة الحرب لصيانة الطائرات".

وتعليقا على إعلان السلطات البريطانية عن تدريب الطيارين الأوكرانيين على طيران مقاتلات "الناتو"، أكد هيبي أن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة تسليم الطائرة نفسها إلى أوكرانيا في المستقبل القريب.

وقال: "تم اتخاذ قرار تدريب الطيارين لأنه اتضح من المناقشات حول حالة القوات الجوية الأوكرانية، أن عدد الطائرات التي تركوها لا يتوافق مع عدد الطيارين المقاتلين الذين لديهم".

وأضاف: " لذلك، فإن الطيارين المقاتلين، الذين يتواجدون بكثرة، لديهم الفرصة لمغادرة أوكرانيا وبدء التدريب على طائرات أخرى تحسبا لتزويدهم بطائرات الناتو في وقت السلم بعد الحرب".

وأشار هيبي، إلى أن الطيارين الأوكرانيين سيتم تدريبهم في بريطانيا ليطيروا بطائرة "يوروفايتر تايفون". وتحدث بشكل منفصل عن حقيقة أن حكومة المملكة لا تستبعد تماما إمكانية تسليم مقاتلين إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة، ولكن الآن لا توجد مثل هذه الخطط.

المصدر: تاس