الأمم المتحدة: مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب أثّرت على الأسعار العالمية

أكد ستيفان دوجاريك متحدث أمين عام الأمم المتحدة، أن أنطونيو غوتيريش وفريقه يواصلون جهود إزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية بما فيها الأمونيا، رغم الصعوبات المستمرة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي قدّمه دوجاريك، اليوم الأربعاء، أشار فيه إلى أن هذه الجهود المبذولة متواصلة من أجل التنفيذ الكامل لمبادرة حبوب البحر الأسود، والتي تشمل مسألة أسمدة الأمونيا.

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وقال: "نحن نعمل بنشاط كبير لضمان القيام بكل شيء لضمان عمل مركز التنسيق المشترك، للتغلب على العقبات (المتعلقة بصادرات الأسمدة)"، وأضاف: "هذا مشروع يجلس فيه طرفا الصراع إلى طاولة المفاوضات."

وبحسب قوله فإن تأثير مبادرة البحر الأسود على أسعار الحبوب العالمية "واضح".

وقال دوجاريك: "يقوم زملاؤنا في اسطنبول في مركز التنسيق المشترك بتحديث الموقع بكافة تحركات السفن، الصادرة والواردة، والحبوب وأحجام الشحن الأخرى".

المصدر: تاس