رئيسة "الأونكتاد" تزور موسكو لدعم صادرات الأسمدة الروسية

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن رئيسة "الأونكتاد" ريبيكا غرينسبان، ستزور موسكو هذا الأسبوع لمناقشة صادرات الأسمدة الروسية، بما في ذلك الأمونيا.

وقال دوجاريك: "ريبيكا غرينسبان وفريقها سيزورون موسكو في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في ضوء الاتصالات المنتظمة مع السلطات الروسية، وستركز الزيارة على جهودنا لتسهيل التصدير السلس للحبوب والأسمدة الروسية، بما في ذلك الأمونيا".

ويشمل اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو من العام الماضي، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

وأشارت موسكو إلى إلى عدم الوفاء بتأكيدات الأمم المتحدة بأنه سيتم رفع القيود.

وانتهى العقد في 18 نوفمبر 2022، لكنه كان يعني تمديده تلقائيا لمدة 120 يوما في غياب اعتراضات من الطرفين، الصفقة نفسها هي جزء لا يتجزأ من الصفقة الشاملة التي تنص من بين أمور أخرى، على تحرير الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة.

المصدر: نوفوستي + RT