الخارجية الروسية: لافروف ووانغ يي لم يبحثا "خطة صينية" لتسوية الوضع حول أوكرانيا

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي، لم يناقشا "خطة السلام الصينية" لحل النزاع حول أوكرانيا.

قالت زاخاروفا: "أولينا اهتماما لتصريحات بعض السياسيين الغربيين وتقارير وسائل الإعلام بشأن "خطة سلام صينية" معينة، وكالعادة، فإنهم يشوهون الحقيقة".

وأضافت، أطلعنا الشركاء الصينيون على وجهات نظرهم حول الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، فضلا عن مقاربات التسوية السياسية، ولم يتطرق الحديث لأي "خطة منفصلة".

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "بلومبرغ"، من المقرر أن يزور عضو مجلس الدولة الصيني وانغ يي، العاصمة موسكو بعد تقديم اقتراح سلام جديد لإنهاء الصراع.

وقبل أيام قليلة، أعلن وانغ يي، عن خطط بكين لتطوير وثيقة تحدد وجهة نظرها بشأن تسوية الصراع الأوكراني، وشدد الدبلوماسي على أن النص سيتضمن مقترحات قدمها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وهذا يشمل الحاجة إلى احترام السلامة الإقليمية والسيادة، واحترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأخذ التهديدات الأمنية على محمل الجد.

المصدر: تاس