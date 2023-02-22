زاخاروفا: تصريحات بلينكن حول دور روسيا في تعزيز الناتو معيبة وسخيفة وتجعل الأمر مخيفا لإدارته

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا أعربت باستمرار عن قلقها بشأن توسع الناتو.

وأكدت زاخاروفا، إن ادعاءات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فعل أكثر من أي شخص آخر لتقوية حلف الناتو تُظهر حس الفكاهة وتثير مخاوف وزارة الخارجية.

ووضحت زاخاروفا: "حتى عام 2022، هل وسعت موسكو أيضا حلف الناتو؟، هل كانت بلادنا مذنبة أيضا بانتهاك القانون التأسيسي لروسيا والناتو، الذي حدد بند اتفاقيات الأطراف، وانتهكه الغرب؟ ".

ووصفت زاخاروفا منطق بلينكن بأنه: "معيب وسخيف، وعندما يعبر وزير الخارجية عن نفسه بهذه الطريقة، يصبح الأمر مخيفا بالنسبة لإدارته".

وشددت زاخاروفا على أن الناتو كان يتوسع على مر السنين، "قلنا باستمرار إن هذا مصدر قلق لنا وستكون له عواقب".

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المصدر: تاس