الخارجية الروسية: موسكو تدرس مبادرة بكين في مجال الأمن العالمي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تدرس مبادرة الأمن العالمي التي قدمتها الصين، وأن نهج موسكو وبكين متقاربان.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية يوم الأربعاء، تعليقا على نص مبادرة الأمن العالمي التي نشرها في وقت سابق الرئيس الصيني شي جين بينغ: "في الوقت الحالي، تتم دراسة محتواها، ومن السابق لأوانه الحديث عن خطوات مشتركة من حيث التنفيذ العملي، بما في ذلك الأمن البيولوجي، فنحن ندرسه حاليا.. بشكل عام، كجزء من المبادرة، تدعو بكين إلى رفض عقلية الحرب الباردة، وتأييد احترام مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، وبناء هيكل أمني متوازن وفعال ومستدام، ولا يقبل تعزيز أمن بعض الدول على حساب أمن دول أخرى".

ونشرت وسائل الإعلام الصينية يوم الثلاثاء، نص مبادرة الأمن العالمي الصينية.

وفي نهاية أبريل 2022، طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، متحدثا في افتتاح منتدى "بواو" لآسيا، مبادرة في مجال الأمن العالمي.

وتنص المبادرة على ضرورة الالتزام بمفهوم الأمن المشترك والشامل والمستدام، والاسترشاد بمبادئ احترام سيادة وسلامة أراضي جميع البلدان، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام حق البلدان في الاختيار المستقل لمسار التنمية والنظام الاجتماعي الذي يناسبها.

المصدر: تاس