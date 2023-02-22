زاخاروفا: روسيا ترحب بدور الصين الإيجابي للتسوية السلمية في أوكرانيا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ترحيبب موسكو برغبة بكين بلعب دور إيجابي في حل الأزمة الأوكرانية.

وقالت زاخاروفا خلال إيجاز صحفي قدمته يوم الأربعاء: "نرحب باستعداد الصين للعب دور إيجابي في تسوية الأزمة الأوكرانية، وفي الوقت نفسه نرى بوضوح أن نظام كييف غير مستعد للقيام بخطوات مستقلة اليوم، وهو ليس لاعبا مستقلا في الساحة الدولية"

وقالت زاخاروفا في ختام لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف برئيس مكتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني للشؤون الخارجية، عضو المكتب السياسي وانغ يي: أن " انسحاب أوكرانيا من عملية التفاوض بناء على طلب من الرعاة الغربيين، وتثبيت مبدأ عدم التفاوض على المستوى التشريعي يؤكد ما أقوله.

في الوقت نفسه ، أشارت زاخاروفا إلى أن موسكو ممتنة للجانب الصيني على "موقفها المتوازن باستمرار" بشأن قضية الأزمة الأوكرانية. وتابعت:" أشار وانغ يي وزملاؤه مرارا إلى أن الصراع الحالي كان إلى حد كبير نتيجة لسياسة الغرب الجماعي على المدى الطويل".. "يجب على القوى الخارجية التي تحاول الاستفادة من هذه الأزمة أن تأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة لجميع الأطراف في المجال الأمني."

وأضافت زاخاروفا: "رؤى روسيا والصين تتطابق إلى حد كبير فيما يتعلق بايجاد حلول للقضايا الدولية الساخنة، فنحن نؤيد الامتثال لميثاق الأمم المتحدة، واحترام قواعد القانون الإنساني الدولي. ونحن ملتزمون بمبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة".

المصدر: تاس