بايدن : قرار موسكو تعليق العمل بمعاهدة "ستارت -3" خطأ فادح

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرار موسكو تعليق العمل بمعاهدة "ستارت -3"، بـ "الخطأ الكبير".

وكتب صحفي شبكة " شي بي إس" الأمريكي، إد أوكيف، عبر "تويتر"، " قبيل اجتماع قادة مجموعة "بوخاريست 9"، قال بايدن إن تعليق روسيا العمل بمعاهدة "ستارت-3" خطأ جسيم".

Asked by reporters at the beginning of a meeting with the Bucharest Nine, @POTUS Biden says Vladimir Putin's decision to suspend participation in the NEW START Treaty is a "big mistake." — Ed O'Keefe (@edokeefe) February 22, 2023

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية أمس الثلاثاء، تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت"، وأكد أنها لم تنسحب منها وإنما علقت العمل بها.

وأشار إلى أنه قبل العودة إلى المباحثات، "يجب أن نفهم ما الذي تتنافس عليه دول مثل فرنسا وبريطانيا، وكيف سنأخذ في الاعتبار ترساناتهما الاستراتيجية، والقدرات الهجومية المشتركة لحلف الناتو".

تمت المصادقة الأولية على معاهدة "ستارت- 3"، بين الرئيسين (آنذاك) الروسي دميتري مدفيديف، والأمريكي، باراك أوباما، في العاصمة التشيكية براغ، بتاريخ 8 أبريل عام 2010.

ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في الـ 5 من فبراير 2011، بعد المصادقة عليها في ميونيخ، من قبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيرته الأمريكية حينها، هيلاري كلينتون، وأطلق عليها معاهدة "ستارت -3"، وحددت مدتها بـ 10 سنوات، قابلة للتمديد 5 سنوات إضافية.

وتنص معاهدة "ستارت -3"، على خفض كمية الرؤوس الحربية الهجومية "النووية" العابرة للقارات، التي تمتلكها كل من روسيا والولايات المتحدة بنسبة 30%، وكذلك خفض الحدود القصوى لآليات الإطلاق الاستراتيجية بنسبة 50%، وتمت صياغتها على أساس التساوي في عدد الرؤوس النووية، وضمان أمن كلا البلدين بشكل متكافئ.

المصدر: نوفوستي