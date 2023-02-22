حقيقة اختبار روسيا لصواريخ باليستية عابرة للقارات بينما كان بايدن في كييف

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن بإمكان موسكو، إذا لزم الأمر، اتخاذ إجراءات مضادة استنادا إلى تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها.

جاء ذلك في تصريحات ريابكوف للصحفيين، حيث تابع: "بالتأكيد، سنراقب عن كثب تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، بما يتبع ذلك من اتخاذ مزيد من الإجراءات المضادة إذا لزم الأمر".

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وكانت الولايات المتحدة قد نفت تقارير إعلامية تفيد بأن روسيا قامت باختبار صواريخ باليستية عابرة للقارات خلال زيارة بايدن إلى كييف، حيث ذكرت شبكة CNN في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن هذه الاختبارات "انتهت بالفشل". لكن مسؤول أمريكي، لم يذكر اسمه قال لشبكة CNN إن الاختبار تم قبل وصول بايدن إلى كييف يوم الاثنين الماضي، ووفقا لمصدر آخر يُزعم أن الاختبارات أجريت يوم الاثنين.

وقال المسؤول الأمريكي: "لم تقم روسيا باختبار صواريخ باليستية عابرة للقارات بينما كان بايدن في كييف"، وأوضح أن روسيا أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية بموجب معاهدة "ستارت" بشأن خطط اختبار الصاروخ قبل أن تعرف بزيارة بايدن إلى كييف. ووفقا للمسؤول الأمريكي، فإن مثل هذه الاختبارات شائعة، ولم تمكن مفاجأة لواشنطن.

ونقلت "بلومبرغ" عن المسؤول قوله إن "الولايات المتحدة لا تعتبر هذا الاختبار تهديدا لها أو لحلفائها".

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأنه "لا داعي لتصديق البيانات المزعومة لشبكة CNN"، واعتبر تقارير الشبكة الخاصة بـ "تجربة غير ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي" ليست سؤالا يستحق التعليق عليه، وأكد على أن المعلومات التي تستحق التغطية هي المعلومات التي يتم توفيرها من خلال قنوات وزارة الدفاع.

في الوقت نفسه، أشار ريابكوف إلى أنه "ظهر في الآونة الأخيرة كثير من المواقف ذات الطبيعة الاستفزازية في الأوساط العامة، والتي قد تبدو معقولة ظاهريا، لكن لا علاقة لها بالواقع، وتهدف فقط إلى التحقق من رد فعل الدوائر الرسمية للدولة، الروسية في هذه الحالة".

وأكد ريابكوف إلى أنه "من غير الممكن الوثوق بكل ما يظهر في وسائل الإعلام، خاصة إذا كان المصدر هو CNN، التي فقدت مصداقيتها تماما في السنوات الأخيرة، ووضعت نفسها بالكامل في خدمة مصالح مجموعات معينة، وجزء معين من السياسة الأمريكية. النخبة".

من جانبه لم يعلق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تقارير إطلاق الصواريخ الباليستية "سارمات"، حيث قال: "لا يمكنني الإجابة، فهذا ضمن اختصاص وزارة الدفاع".

المصدر: نوفوستي