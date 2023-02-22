 
مباشر
عاجل
الأردن: محكمة أمن الدولة تقرر إعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السلط

الخارجية الروسية: روسيا ستكون قادرة على مراقبة الإمكانات النووية الأمريكية

أخبار العالم

الخارجية الروسية: روسيا ستكون قادرة على مراقبة الإمكانات النووية الأمريكية
Globallookpress MFA Russia
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/usvq

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن وسائل السيطرة الوطنية ستسمح بمراقبة الإمكانات النووية الأمريكية.

جاء ذلك في تصريحات لريابكوف للصحفيين اليوم الأربعاء حيث تابع: "إن وسائل التحكم الفنية الوطنية ستسمح لروسيا بمراقبة الإمكانات النووية في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل موثوق بعد التعليق المتبادل للمعلومات مع واشنطن بموجب معاهدة ستارت الجديدة".

إقرأ المزيد
مدفيديف: إذا ما أوقفت روسيا عمليتها العسكرية سيمزقونها إلى أشلاء
مدفيديف: إذا ما أوقفت روسيا عمليتها العسكرية سيمزقونها إلى أشلاء

وأشار ريابكوف إلى أن هناك "وسائل تقنية وطنية تجعل من الممكن إجراء تقييم موثوق به إلى حد ما لما يحدث، وذلك إضافة إلى الخبرة المتراكمة لدينا في تتبع ما يحدث في الولايات المتحدة وغيرها في هذا المجال باستخدام الاحتمالات. نعم، لن يكون ذلك على نفس مستوى تبادل المعلومات في إطار الاتفاق، لكن الوضع تغير بشكل جذري، لذلك سوف ننطلق مما هو متاح".

وأكد ريابكوف على أن روسيا ستتابع باهتمام خاص المسار والقرارات التي تتخذها كل من لندن وباريس في هذا المجال، والتي لم يعد من الممكن اعتبارها من الناحية النظرية عوامل بعيدة إلى حد ما عن الحوار الروسي الأمريكي والسيطرة على الأسلحة النووية.

وقال: "ليس لدينا هذا الحوار مع الأمريكيين، وليس من المعروف ما إذا كان سيستأنف، إلا أنه ومن وجهة نظر التخطيط العسكري وتحليل الوضع الذي تعمل فيه روسيا على ضمان أمنها، فمن المستحيل إهمال الإمكانات البريطانية والفرنسية".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا