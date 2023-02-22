تصريح برلوسكوني يثير حفيظة زيلينسكي

انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني، الذي حمل زيلينسكي مسؤولية ما يحصل وقال إن منزل الأخير لم يقصف قط.

وأشار برلوسكوني في تصريحه إلى أن منزله الذي يقع في ميلانو قد تعرض للقصف خلال الحرب العالمية الثانية، كما اعتبر أن زيلينسكي قد عرض بلاده للحرب من خلال قصفه لجمهوريتي دونباس ولوغانسك الشعبيتين.

وتعليقا على ذلك قال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي عقده في كييف بعد الاجتماع مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: "السيد برلوسكوني ... لا أعتقد أن منزله تعرض للقصف بالصواريخ كل يوم".

وانتقد برلوسكوني يوم 12 فبراير، زيلينسكي، قائلا إنه "عرض بلاده في الحرب، على الرغم من أن وقف الهجمات على جمهوريتي دونباس ودونيتسك كافيا لوقف الحرب".

وأضاف برلوسكوني أنه يجب على الرئيس الأوكراني التوقف عن إطلاق النار مقابل حزمة مساعدات نقدية كبيرة من الولايات المتحدة لإعادة بناء البلاد.

تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها برلوسكوني الرئيس الأوكراني على خلفية الأزمة والصراع حول أوكرانيا.

المصدر: تاس