برلسكوني يهاجم زيلينسكي والحكومة الإيطالية تعلق

شن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، المشارك في الائتلاف الحكومي برئاسة جورجيا ميلوني، هجوما لاذعا على رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وردا على سؤال عن لقاء عقد، الخميس، في بروكسل بين مليوني وزيلينسكي، قال برلسكوني "أنا أتحدث إلى زيلينسكي؟.. لو كنت رئيسا للوزراء لما توجهت إلى هناك أبدا".

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وأضاف مبررا تصريحه بعد تصويته في انتخابات إقليمية في لومبارديا، "كان يكفي أن يكف زيلينسكي عن مهاجمة الجمهوريتين ذات الحكم الذاتي في دونباس لكي لا يحصل كل ذلك.. أنظر تاليا في شكل سلبي جدا إلى سلوك هذا الرجل".

وليست المرة الأولى التي يدلي فيها برلسكوني بتصريحات نارية حول الأزمة في أوكرانيا، علما بأنه فضّل التزام الصمت منذ فاز الائتلاف الذي يضم حزبه "فورتسا إيطاليا"، و"الرابطة" بزعامة ماتيو سالفيني، و"أخوة ايطاليا" بزعامة مليوني، في انتخابات سبتمبر الفائت.

وتصدرت تصريحاته الأحد المواقع الإخبارية، ما حدا الحكومة الإيطالية إلى إصدار بيان كررت فيه "دعمها الحازم" لأوكرانيا.

وأكد البيان أن "دعم الحكومة الإيطالية لأوكرانيا حازم وموثوق، وهو أمر تمت الإشارة إليه في برنامجها وتم تأكيده في كل عمليات التصويت البرلمانية للغالبية التي تؤيد السلطة التنفيذية".

وناقشت ميلوني التي عقدت لقاء ثنائيا مع زيلينسكي الخميس في بروكسل القيام بزيارة لكييف.

المصدر: أ ف ب