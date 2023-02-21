باتروشيف: الشراكة الاستراتيجية مع الصين أولوية غير مشروطة لروسيا

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، في اجتماع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصيني، وانغ يي أن المسار نحو الشراكة الاستراتيجية مع الصين هو أولوية غير مشروطة لروسيا.

كما أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، على أهمية المسار نحو تطوير شراكة استراتيجية مع الصين في السياسة الخارجية لروسيا.

وقال باتروشيف في الاجتماع: "المسار نحو تطوير شراكة استراتيجية مع الصين، هو أولوية غير مشروطة في السياسة الخارجية لروسيا".

وقال: "في سياق الحملة التي أطلقها الغرب جماعيا لمضاعفة احتواء روسيا والصين، من الأهمية بمكان زيادة تعميق التنسيق والتعاون الروسي الصيني على الساحة الدولية".

ووصف العلاقات بين روسيا والصين، بأنها في حد ذاتها قيّمة، ولا تخضع للظروف الخارجية.

ووصل وانغ يي إلى موسكو، يوم الثلاثاء، وقالت الخارجية الروسية، إن الوزير سيرغي لافروف سيلتقي مع وانغ يي يوم الأربعاء.

ووفقا لصحيفة "بلومبرغ"، يحمل عضو مجلس الدولة الصيني وانغ يي اقتراح سلام جديدا لإنهاء الصراع.

وفي وقت سابق، لم يستبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وانغ يي خلال زيارته لموسكو.

المصدر: تاس + RT