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كيف وصل بايدن إلى وارسو عقب زيارته إلى كييف "صور"

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كيف وصل بايدن إلى وارسو عقب زيارته إلى كييف
aljazeera.net
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نشر صحفيون أمريكيون، صورا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال رحلته من كييف إلى العاصمة البولندية، وارسو، عبر القطار مساء أمس الاثنين.

 ورافق بايدن خلال رحلة إلى كييف صحفيان أمريكيان، قاما لاحقا بنشر صور له في القطار خلال رحلة عودته من كييف إلى وارسو.

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كيف وصل بايدن إلى كييف؟
كيف وصل بايدن إلى كييف؟
كيف وصل بايدن إلى وارسو عقب زيارته إلى كييف

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا مساء أمس الاثنين، عقب زيارته المفاجئة إلى أوكرانيا.

كيف وصل بايدن إلى وارسو عقب زيارته إلى كييف
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وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف على متن قطار استقله من بولندا.

وذكرت الصحيفة، أن رحلة بايدن المفاجئة إلى أوكرانيا من بولندا استغرقت ساعة، مشيرة إلى أن واشنطن تكتمت على هذه الزيارة جراء مخاوف أمنية.

كيف وصل بايدن إلى وارسو عقب زيارته إلى كييف

وأضافت أنه كان من المقرر وصول بايدن إلى وارسو صباح الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين، ونفى المسؤولون مرارا وجود أي خطط أخرى يمكنهم الإعلان عنها حول رحلة إلى أوكرانيا أثناء تواجده هناك.

كما أصدر البيت الأبيض ليلة الأحد جدولا عاما ليوم الاثنين يظهر فيه أن بايدن لا يزال في واشنطن وسيغادر في المساء إلى وارسو، في حين أنه بالفعل كان غادر بلاده.

 

المصدر: نوفوستي + RT

 

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