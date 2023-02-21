شركة الصناعات الدفاعية الألمانية تسابق الزمن وتضاعف إنتاجها لإسعاف أوكرانيا بالأسلحة

صرح المدير التنفيذي للشركة أرمين بابيرغر بأن الشركة ستضاعف من قدراتها ضعفين وثلاثة أضعاف في بعض القطاعات وستحل ألمانيا تماما مشكلة نقص الذخيرة في القوات المسلحة الأوكرانية.

وكانت شركة Rheinmetall قد أعلنت عن موعد تسليم الدفعة الأولى من الذخيرة لمدافع Gepard الألمانية المضادة للطائرات، حيث تقوم الشركة بإنتاج الدفعة الأولى منها، وستذهب إلى أوكرانيا نهاية يونيو المقبل.

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كذلك ستساعد الشركة في تصنيع الذخيرة لأنظمة Expal Systems SA الإسبانية التي اشترتها الشركة، وتعتزم الشركة زيادة إنتاج لتعويض نقص الذخيرة لدى الجيش الأوكراني، وتتوقع Rheinmetall تسليم الدفعة الأولى من الذخيرة الخاصة بـ Gepard بحلول يوليو.

وحتى الآن، فإن الجيش الأوكراني مسلح بـ 32 مدفع مضاد للطائرات ألماني الصنع، ويجري إعداد 5 آخرين للنقل، ويتم استخدام هذه المدافع في الاتجاه الجنوبي، وتغطي أوديسا وموانئ أوكرانيا الأخرى من هجمات الطائرات المسيرة الانتحارية الروسية، حيث يبلغ مدى إطلاق النار 5 كيلومتر، وبارتفاع يصل إلى 4 كيلومتر، وتكتشف الأهداف على مسافة تصل إلى 18 كيلومتر.

ومجمعات Gepard مسلحة بمدافع أوتوماتيكية Oerlikon GDF عيار 35 ملم مصنوعة في سويسرا، وذخيرة عيار 35*228 ملم تنتجها أيضا سويسرا. وبسبب حياد السويسريين، فقد رفضوا إعادة تصدير قذائف هذه المدافع إلى أوكرانيا، ما ترك القوات المسلحة الأوكرانية مع الحد الأدنى من الذخيرة. لكن الألمان سيحلون هذا الوضع بحلول العام المقبل، ووعدوا بتزويد أوكرانيا بما لا يقل عن 300 ألف قذيفة لمجمعات Gepard.

المصدر: Topwar.ru