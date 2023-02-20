اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن "السيل الشمالي" يؤجل إلى أجل غير مسمى دون ذكر الأسباب

تقرر تأجيل اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر عقده يوم غد الثلاثاء، حول موضوع التفجيرات الإرهابية على خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، وسيتم تحديد موعد جديد في وقت لاحق.

ويظهر ذلك في برنامج العمل المحدث لمجلس الأمن الدولي، الذي وزعته الأمانة العامة للمنظمة العالمية يوم الاثنين، حيث تم إزالة اجتماع المجلس بشأن "السيل الشمالي".

وأكد مصدر في المنظمة العالمية لوكالة "تاس"، استئناف المناقشات بشأن توقيت الاجتماع.

وترتبط الصعوبات في تحديد التوقيت، بالكثير من النشاط في مقر الأمم المتحدة هذا الأسبوع، بسبب الأحداث المتعلقة بذكرى بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وكانت روسيا قد دعت لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق، في أعقاب نشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش مقالا، جاء فيه أن الولايات المتحدة تقف وراء التفجير الذي وقع في سبتمبر الماضي.

وكانت روسيا قد أعلنت أنها ستعد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول حادث "السيل الشمالي"، وستطرحه على التصويت.

المصدر: تاس